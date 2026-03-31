Harrison con le valige già in mano, ma anche il riscatto di Solomon rimane in bilico per la Fiorentina in estate: ecco perché

Sul canale You Tube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato e giornalista Matteo Moretto ha parlato del prossimo mercato della Fiorentina e della questione riscatti.

Il prossimo mercato

“La Fiorentina sta programmando il futuro con l’obiettivo di rimanere in Serie A e raggiungere la salvezza il prima possibile. In quest’ottica, la dirigenza si sta già muovendo per pianificare la prossima stagione, con Paratici al lavoro su più fronti, tra aspetti tecnici e strategie di mercato”.

In bilico due riscatti

“Sul fronte degli esterni, restano in bilico le posizioni di Solomon ed Harrison. Il primo è in dubbio soprattutto per questioni fisiche, che stanno spingendo il club a riflettere sul suo futuro. Per quanto riguarda Harrison, invece, è molto probabile un ritorno al Leeds al termine del prestito. Di conseguenza, la Fiorentina è già alla ricerca di nuovi profili sulle fasce per rinforzare la rosa”.