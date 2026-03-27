Gara incandescente per l’Italia Under 20 di Nunziata al Riano Athletic Center. Gli Azzurrini pareggiano contro l’Inghilterra in amichevole per 3-3, rimontando dallo 0-3. Titolare tra i pali il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, classe 2006 ora in prestito alla Sampdoria in Serie B, uscito poi a fine primo facendo spazio a Siviero. Gara molto intensa, tanti cartellini gialli derivanti da scontri di gioco accesi e anche un parapiglia dopo un fallo di Nuamah su Pinto nel primo tempo, nella quale hanno fatto la differenza le occasioni sprecate dai giovani italiani. Da segnalare all'81' l'ingresso di Lorenzo Romani, difensore centrale classe 2005 della Fiorentina, attualmente in prestito al Lecco in Serie C.

Il difensore viola Lorenzo Romani, oggi al debutto

Due reti inglesi nel primo tempo

Rao si divora un gol incredibile in avvio, sull’invito perfetto di Vavassori in contropiede, calciando clamorosamente fuori. Poco minuti dopo ecco l'errore di Rao, contropiede inglese e gol di Watson, che trafigge Martinelli con un sinistro preciso in diagonale da dentro l’area. L’Italia fallisce un’occasione con Vavassori, che da ottima posizione si defila troppo e calcia alto. Al 36’ arriva un rigore guadagnato da Lavelli, che viene steso in area da Heaven: dal dischetto va lo stesso calciatore dell’Inter, che calcia malissimo, debolmente e poco angolato, para Herrick. Al 46’ raddoppio inglese: segna ancora Watson che infila Martinelli di testa da pochi passi sul cross di Pinto, beffando Bakoune, e portando sul doppio vantaggio i britannici proprio allo scadere del primo tempo.

Ripresa scoppiettante

Cambia portiere nell’Inghilterra ma non efficacia: Proctor prende il posto di Herrick e compie un miracolo sul tocco ravvicinato di Rao, servito da Vavassori, evitando il gol azzurro al 56’. L’Italia al 59’ subisce il 3-0: segna Heaven, difensore del Manchester United. L’Italia continua invece a fallire gol a ripetizione: Ciammaglichella offre a Vavassori che colpisce il palo esterno. La rete azzurra arriva finalmente al 67, segna Lavelli che è caparbio a portare avanti il pallone e infilare la porta inglese con un preciso destro a giro dal limite dell'area. Non si fermano gli Azzurrini e arriva il gol di Stabile che fa 2-3 al 71’ deviando di tacco in rete il tirocross di Cama. Intervento fantastico all'80' di Postiglione su Ndala, che evita il poker inglese tenendo in vita l'Italia. All'85' Jimoh-Alobah colpisce poi un palo clamoroso con un gran destro da fuori. All'89' splendida rete di tacco di Vavassori, che finalmente riesce a sbloccarsi, facendo 3-3.