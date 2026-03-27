E intanto Martinelli fa il suo esordio con la Nazionale under 20

In questo momento l'Italia Under 20 è in campo per l'amichevole contro l'Inghilterra. Tra i pali degli Azzurrini allenati da Carmine Nunziata c'è Tommaso Martinelli, all'esordio con la selezione Under 20. Il portiere di proprietà della Fiorentina ha incassato l'1-0 dopo soli quindici minuti da Watson.

Niente under 21 per Martinelli

Ecco dunque spiegato il motivo per cui, a seguito dell'infortunio di Motta, Baldini non ha chiamato Martinelli per sostituirlo in Under 21. Si era ormai troppo a ridosso della gara e il portiere classe 2006 non avrebbe fatto in tempo a passare da un ritiro all'altro.