Impatto devastante di Martinelli a Genova: la speciale classifica che incorona il portiere della Fiorentina

Tommaso Martinelli è il primo classificato nel ranking dei migliori Under 21 della Serie BKT 2025/2026 pubblicato da FACTS Consultancy. La graduatoria è costruita sulla base del cosiddetto “Player Level”, l’indice che misura l’impatto di un giocatore sul rendimento della propria squadra considerando ruolo, minutaggio, livello degli avversari e contesto complessivo.

Fari accesi su Martinelli

Il portiere di proprietà della Fiorentina e in prestito alla Sampdoria dallo scorso gennaio occupa il primo posto assoluto con un valore di 2127, davanti a tutti gli altri talenti U21 del campionato cadetto. Un dato che accende i riflettori ulteriormente attorno al classe 2006, da tempo indicato come uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel vivaio viola.

I dati incoronano il ragazzo viola

L'esperienza in prestito a Genova sta servendo al viola Martinelli per accumulare esperienza e continuità, ed il segnale che arriva da questo ranking è netto: secondo l’indice “Player Level”, nessun Under 21 di Serie B ha fatto meglio di lui.