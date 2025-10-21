L'allenatore, tra le altre, ex Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto a La Repubblica per parlare del momento attuale in casa viola: “Ci sono tante difficoltà in questo avvio, però Pioli ha già dimostrato di saper gestire le situazioni delicate. Riuscirà a trovare l'equilibrio che al momento manca. Secondo me è una squadra che in attacco riesce a fare grandi cose, ma che poi si perde tremendamente a livello difensivo. Servono punti e lo sanno”.

“Pioli tirerà fuori il meglio. Firenze esigente? Ti stimola, se sei un ambizioso”

Su Pioli, ancora: “Saprà tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, anche facendo scelte impopolari. Firenze piazza troppo esigente? Mette sicuramente pressione, però è affascinante e se sei un ambizioso ti stimola. Non vuoi stare in un ambiente dove non cambia niente se vinci o meno. Firenze è una piazza che ha personalità, passione e cultura”.