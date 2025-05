Kean e Gudmundsson, la speranza è l'ultima a morire: Palladino vorrebbe almeno uno dei due col Bologna

Come spesso accade alla vigilia di un impegno ufficiale della Fiorentina questo pomeriggio il Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola, sopratutto per quello che riguarda i giocatori in dubbio. Domani sera la squadra di Palladino ospiterà il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano con la volontà di fare di tutto per provare a centrare una qualificazione europea, nonostante di fatto sia tutto nelle mani delle avversarie. La Fiorentina però arriva alla sfida di domani con l’attacco in piena emergenza.

Gudmundsson potrebbe tornare disponibile già domani

Dal Viola Park filtra poco in merito alle condizioni di Albert Gudmundsson e di Moise Kean, nonostante la speranza di vedere almeno uno dei due convocati in vista di domani continua a persistere. Ci sono infatti alcune possibilità che l’islandese possa recuperare in vista di domani, anche se la rifinitura di questa mattina sarà stata fondamentale per il tecnico per prendere una decisione. Il giocatore nei giorni scorsi si è parzialmente allenato con il gruppo e, viste le contemporanee squalifiche di Zaniolo e Beltran, potrebbe realmente tornare disponibile.

Diversa la situazione di Kean e Cataldi: i dettagli

Per quello che riguarda Kean le sensazioni sono più negative, che continua a percepire ancora dolore alla coscia dopo la botta rimediata contro il Betis nel ritorno delle semifinali di Conference League. La speranza di vederlo nella lista dei convocati c’è, ma allo stesso tempo non verrà rischiato in caso di esito negativo dopo la sgambata di stamani. Diverso il discorso per Cataldi, che difficilmente ci sarà, e che ha già messo nel mirino la sfida della prossima settimana contro l’Udinese, ultima partita della stagione.