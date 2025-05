Ecco l’avversario della Fiorentina Primavera nel primo turno di playoff. Il quadro completo delle fasi finali al Viola Park

Si sono appena concluse le tre gare di campionato che vedevano spettatrice interessata la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, ossia quelle che coinvolgevano Juventus, Verona e Milan. I viola attendevano di conoscere il proprio avversario nel primo turno di playoff, che si giocherà venerdì 23 maggio alle ore 18 al Viola Park.

Verona battuto, il Milan aggancia i playoff

La Juventus ha ceduto 2-4 in casa contro l'Empoli già condannato ai playout, ma sarà comunque l'avversaria della Fiorentina, avendo chiuso la stagione regolare a quota 63 punti, al quinto posto finale. I bianconeri non avranno a disposizione il belga Keutgen, espulso quest'oggi, alla Fiorentina mancherà Braschi, almeno per due gare di playoff. Il Verona perde a Monza: i brianzoli vincono 1-0 grazie alla rete di Nene e gli scaligeri non faranno i playoff. La spunta il Milan, che aggancia il sesto posto battendo 3-1 il Genoa in casa. I rossoneri dell'ex tecnico gigliato Guidi chiudono a 61 punti col vantaggio degli scontri diretti sul Cagliari, e sfideranno il Sassuolo al primo turno.

Gli accoppiamenti per le semifinali

Roma e Inter, rispettivamente prima e seconda classificata, attendono di conoscere la propria avversaria in semifinale playoff. La Roma se la vedrà con una tra Fiorentina e Juventus, mentre l’Inter con una tra Sassuolo e Milan.