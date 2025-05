Fiorentina Primavera ai Playoff Scudetto: si torna in campo tra una settimana. Ecco il programma e le possibili avversarie

Con la vittoria per 3-1 contro il Torino, la Fiorentina Primavera conclude il suo campionato al quarto posto (a pari merito col Sassuolo, terzo però per scontri diretti). Il che significa solo una cosa: la squadra di Daniele Galloppa giocherà i Playoff validi per lo Scudetto. E lo farà da ottima posizione, e soprattutto in casa perché l'intera fase finale del Campionato Primavera si disputerà al Viola Park.

Fiorentina alle fasi finali per lo Scudetto: ecco quando giocherà il primo turno

Quando tornano in campo i ragazzi viola? Esattamente una settimana dopo l'ultima di campionato. Nel primo turno, Gara1 vedrà la Fiorentina giocare venerdì 23 maggio alle ore 18:00 contro la quinta in classifica. Chi? Una tra Juventus e Verona. E con ogni probabilità sarà subito un'accesissima sfida contro i bianconeri, a +3 sui gialloblù che dovrebbero vincere e sperare nel clamoroso inciampo dei ragazzi di Magnanelli, impegnati contro l'Empoli terzultimo. La Viola conoscerà la sua avversaria domani intorno alle 15:00. L'altra sfida, tra terza e sesta, vedrà contro Sassuolo e una tra Juve e Hellas.