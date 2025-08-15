La Fiorentina senza sostegno al seguito nella prima di campionato. Divieto di trasferta a Cagliari per i tifosi viola

La Fiorentina inizierà il prossimo campionato domenica 24 agosto in trasferta a Cagliari. Contro i rossoblù però la squadra viola non potrà contare sul sostegno dei tifosi viola.

Secondo quanto raccolto da FiorentinaNews.com non ci sarà il via libera alla vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Firenze. Non è la prima volta che i tifosi viola sono impossibilitati ad andare nel capoluogo sardo; anche nella scorsa stagione era stato posto il divieto di seguire la squadra di Palladino, che nonostante l'assenza del tifo riuscì a vincere per 1-0 contro il Cagliari.