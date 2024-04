Sene: "Con Barone avevo un gran rapporto. Mi ha spronato quando stavo vivendo un periodo complicato, credeva in me"

A Sportitalia ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera ha parlato l'attaccante viola classe 2004 Fallou Sene. Queste le sue parole per Joe Barone, dg della Fiorentina prematuramente scomparso poco tempo fa:

“Io con lui avevo un grande rapporto perché credeva molto in me. Quando ho sentito la notizia sono stato male. Mi chiamava anche nella sua stanza, inizialmente non era un bel periodo per me, e mi spronava perché il mio atteggiamento poteva risultare un po' strano. Era veramente una brava persona”