L'amicizia tra Fiorentina e De Laurentiis per scansare un caso di mercato sulla panchina viola

Nella giornata della sfida tra Napoli e Fiorentina, il Corriere del Mezzogiorno ha ricordato che sulla panchina partenopea poteva esserci proprio Vincenzo Italiano. Non è un mistero che il tecnico viola fosse tra i più apprezzati di De Laurentiis, in cima alla lista dei suoi desideri. I buoni rapporti con il club viola hanno fatto sì che il numero uno napoletano non calcasse la mano, rispettando il contratto in essere tra le parti, senza forzare la separazione.