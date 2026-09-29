Trevisani: "Fagioli è il miglior regista italiano e della Serie A con distacco. Ha la visione dei campioni"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha parlato a Radio Manà Manà di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, e della sua partita in Nazionale contro la Turchia.

Che complimenti!

“Fagioli per me è il nostro miglior regista con distacco del campionato. Non ha le caratteristiche di Cristante e Locatelli in fare di assorbimento, di lettura delle diagonali, della fase più difensiva. Ma Fagioli gioca come nessun altro a calcio nel nostro campionato e nel nostro paese”.

Sul talento viola

“Poi sicuramente ha avuto problemi extra campo, in campo deve migliorare nel pensiero negativo. Ma c'ha talento, visione, comprensione del testo calcistico dei campioni. Non dei grandi giocatori, dei campioni. Poi ci deve essere la squadra che gioca bene, lui che c'è con la testa, eccetera eccetera. Non hai nessuno come lui che capisce il calcio”.