Il giornalista de La Nazione, nonché presidente dell'ODG Toscana, Giampaolo Marchini ha commentato la prestazione contro il Verona al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole.

Sulla partita

“L'impressione di essere in balia dell'avversario, il Verona pur facendo una partita onesta e giocando secondo le proprie caratteristiche ha rischiato di segnare ogni volta che scendevano, talvolta mancando clamorosamente il gol. Il gol subito al 94' è l'esatta fotografia della situazione della Fiorentina: Orban ha avuto più fame, più voglia di arrivare sul pallone rispetto a tutta la difesa. Ha bruciato Fortini sulla velocità, e se anche lui che è giovane non ha quella determinazione e quella grinta che serve, gli interrogativi che rimangono sono tanti”.

Su De Gea e la difesa tutta

“De Gea? Lo vedo sconfortato, arreso, anche quando l'attaccante avversario sbaglia lo si vede guardare in avanti a braccia larghe, come a dire che gli altri arrivano da ogni dove. Chiaramente manca qualità dietro, e la fiducia l'uno nell'altro: la comunicazione sarebbe fondamentale e invece, alla prima imbucata avversaria, crolla tutto il castello”.