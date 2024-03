Un ritorno all'antica per Pradè: il ds avrà ampi poteri sul mercato? Intanto Commisso rilancia il suo impegno con Firenze

La suddivisione di ruoli e responsabilità, soprattutto in sede di mercato, non è mai stato troppo chiaro in casa Fiorentina ma di certo, con la revisione dei ruoli che ha fatto seguito alla scomparsa di Barone, ci sarà più spazio per Daniele Pradè. Vien da chiedersi però se il ds avrà spazio ampio di manovra, la cosiddetta ‘carta bianca’, o se si dovrà muovere comunque all'interno di paletti rigidi fissati da altri.

Nella fattispecie dallo stesso Rocco Commisso, che continuerà a guidare la Fiorentina come riferito anche da La Gazzetta dello Sport. Il presidente ha rilanciato il suo impegno per Firenze e la squadra viola, sull'onda lunga della commozione per la scomparsa del suo braccio destro.