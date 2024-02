Balda quasi incredulo: "Nessuno si aspettava che Borys potesse essere ceduto per così tanti soldi. Ancora non ha dimostrato nulla con i grandi"

Il direttore sportivo dello Śląsk Wrocław David Balda ha parlato di Karol Borys, ex obiettivo di mercato della Fiorentina poi andato in Belgio, a TVP. Queste le sue parole:

“Non ha ancora mostrato nulla con i grandi. Tutti sono rimasti sorpresi che sia riuscito a essere venduto per così tanti soldi (2 milioni al Westerlo, ndr). Bisogna guardare i numeri di Karol con la squadra delle riserve, è un grande giocatore, ma non ha numeri e oggi si paga per i numeri”.