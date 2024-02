Scanagatta: "La proprietà doveva dare un segnale alla squadra con il mercato, invece l'ha demoralizzata. Belotti va fatto giocare"

Il giornalista Ubaldo Scanagatta ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, intervenendo su vari temi caldi in casa viola. Queste le sue parole: “Ora come ora nessuna partita è facile per la squadra gigliata, non bisogna sottovalutare nessuno. Certo, il Frosinone è una squadra alla portata, ma i problemi psicologici della squadra viola sono diversi”

E ancora: “Se prendi un giocatore come Belotti non lo puoi mettere in panchina, bisogna credere in lui perché può creare spazi a Beltran. Il tema esterni in casa Fiorentina è stato gestito malissimo. La dirigenza doveva dare un segnale a tutta la squadra e invece l'hanno demoralizzata”.