La vita di Astori? Vale un milione. E a pagare il risarcimento ci pensa Careggi

L'ospedale di Careggi versa un milione e 100 mila euro alla famiglia dell'ex capitano della Fiorentina, Davide Astori, morto per arresto cardiaco il 4 marzo del 2018 mentre si trovava a Udine per giocare con la squadra. Lo scrive Repubblica.it.

A chi vanno i soldi

I soldi vanno alla compagna del calciatore, Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli dell'ex difensore.

Rivalsa su Galanti?

E' dunque l’ospedale a pagare la provvisionale prevista da una sentenza del maggio del 2021 e confermata nella scorsa primavera dalla Cassazione. Per la morte del giocatore, il giudice aveva condannato il professor Giorgio Galanti, per questo l'azienda potrà decidere se rifarsi sul medico che aveva seguito Astori.

Anche la Corte dei Conti potrebbe muoversi in questo senso.