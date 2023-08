Il nuovo specialista della Fiorentina

Delle doti balistiche di Abdelhamid Sabiri se ne era a conoscenza: le prime uscite in amichevole hanno confermato le impressioni, almeno per quanto riguarda il gioco da fermo. Il marocchino è andato a segno su punizione sia a Grosseto che ieri sera con il Sestri Levante: in un caso da una zona centrale destra, ieri invece dalla sinistra. Per la Fiorentina può diventare davvero uno specialista di questo tipo di colpo, togliendo lo scettro indiscusso di Biraghi, che nelle ultime stagioni ha battuto la quasi totalità dei calci piazzati.