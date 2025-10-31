Corriere Fiorentino: Impazza il toto allenatore
Il Corriere Fiorentino in edicola stamani analizza il delicato periodo della Fiorentina, sempre più sull'orlo del baratro, e di Stefano Pioli, arrivato all'ultima spiaggia sulla panchina gigliata.
“Pioli ultima chiamata” scrive il Corriere Fiorentino nel titolo principale della pagina dedicata alla Fiorentina. Il quotidiano continua scrivendo: “Dispiaciuto e consapevole di giocarsi la panchina. Il tecnico resta convinto di poter uscire dalla crisi”. In taglio basso il Corriere riporta alcuni dati negativi sull'avvio di stagione viola: “Reti fatte e differenza gol. I numeri di un avvio horror”.
Nella pagina seguente il Corriere Fiorentino comincia già a sfogliare la margherita dei possibili successori di Pioli: “De Rossi, Vanoli e Thiago Motta: Il toto allenatore impazza già. Difficile l'ipotesi del Palladino bis”.