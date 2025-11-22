Kean: "C'era da dare un segnale importante contro una grande squadra e lo abbiamo fatto. Sta a noi dimostrare tutto come abbiamo fatto oggi"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è intervenuto a DAZN dopo la gara pareggiata con la Juventus:

“Andava dato un segnale”

Kean ha dichiarato: “Il legno colpito? L'importante era dare un segnale contro una grande squadra, prendiamo quello che c'è di positivo e negativo e lavoriamoci sopra”.

"Sta a noi andare avanti così"

E ha aggiunto: "Contro l'Atalanta? Abbiamo fame, ci siamo allenati bene. Sta a noi andare avanti e dimostrare tutto come abbiamo fatto oggi".