Kean: "C'era da dare un segnale importante contro una grande squadra e lo abbiamo fatto. Sta a noi dimostrare tutto come abbiamo fatto oggi"
L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è intervenuto a DAZN dopo la gara pareggiata con la Juventus:
“Andava dato un segnale”
Kean ha dichiarato: “Il legno colpito? L'importante era dare un segnale contro una grande squadra, prendiamo quello che c'è di positivo e negativo e lavoriamoci sopra”.
"Sta a noi andare avanti così"
E ha aggiunto: "Contro l'Atalanta? Abbiamo fame, ci siamo allenati bene. Sta a noi andare avanti e dimostrare tutto come abbiamo fatto oggi".
💬 Commenti