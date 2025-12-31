​​

La Fiorentina chiude la prima operazione in entrata: in arrivo un’ala dal Tottenham

La Fiorentina chiude per Manor Solomon. L’ala del Tottenham arriverà interrompendo il proprio prestito al Villarreal.

Come riporta Fabrizio Romano l’operazione è quasi completata: c’è l’accordo verbale col club londinese. Sono attesi aggiornamenti in tempi brevi. 

Con il Villarreal in questa prima parte di stagione ha collezionato 11 presenze tra campionato, Coppa del Re e Champions League realizzando un gol e regalando quattro assist ai compagni. 

