La Fiorentina chiude la prima operazione in entrata: in arrivo un’ala dal Tottenham
Manor Solomon
La Fiorentina chiude per Manor Solomon. L’ala del Tottenham arriverà interrompendo il proprio prestito al Villarreal.
Come riporta Fabrizio Romano l’operazione è quasi completata: c’è l’accordo verbale col club londinese. Sono attesi aggiornamenti in tempi brevi.
Con il Villarreal in questa prima parte di stagione ha collezionato 11 presenze tra campionato, Coppa del Re e Champions League realizzando un gol e regalando quattro assist ai compagni.
