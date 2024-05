Italiano a Ceferin: "E' la seconda volta che mi dai l'argento". E il presidente Uefa lo consola

Una serata amara per la Fiorentina e per il suo allenatore, che ha bucato la seconda finale di Conference consecutiva. E così come a Praga, anche quest'anno ad Atene Vincenzo Italiano si è dovuto accontentare della medaglia d'argentino, consegnatagli dal presidente Uefa Ceferin. L'allenatore della Fiorentina gli si è rivolto scherzosamente, sottolineando il de ja vu. Con lo stesso Ceferin che lo confortato amichevolmente.