Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno commentando la sconfitta della Fiorentina a Monza.

‘Sconfitta grave per l’arrendevolezza della Fiorentina'

“La Fiorentina deve mettere da parte la classifica e ritrovarsi. Una squadra che perde contro il Monza, squadra che ne ha vinta una sola, contro una prestazione di quel genere. La Fiorentina ha perso contro nessuno, il secondo gol subito è stato ridicolo. Una sconfitta grave per come è maturata, per l’arrendevolezza della squadra in campo”.

‘Bondo ha fatto una festa a centrocampo, il Monza correva il triplo’

“Va capito cosa ci sia dietro alla crisi di Gudmundsson, il miglior calciatore della Fiorentina. Non c’è feeling con Palladino ed è evidente, ma l’allenatore viola ha il dovere di recuperare il calciatore. Non può sostiturilo, stavano giocando male tutti, Richardson era carta velina. Giochi con Adli e ci metti accanto uno che non ha fisico? Bondo ha fatto una festa. Con Folorunsho le cose si sono riequilibrate. La squadra che problema ha? Non posso pensare che la squadra sia scoppiata sul piano fisico a gennaio, non può essere. Il Monza correva il triplo e si è visto tanto nervosismo. Da cosa dice Pradè sembra che la forza del gruppo sia venuta meno. Possibile che la situazione di Biraghi abbia portato a tutto questo?”.