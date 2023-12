Champions League, il Milan vince ma retrocede in Europa League. Sarri invece perde ma va avanti

Ultima serata per i gironi di Champions League in cui erano impegnate sia Milan che Lazio. I rossoneri, dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo da una rete di Joelinton, hanno prima ripreso gli inglesi con Pulisic e poi sorpassati con Chukwueze. Con questa vittoria, Pioli non arriva ultimo nel girone ma si deve accontentare della retrocessione in Europa League.

La Lazio, a Madrid contro l'Atletico, è andata sotto da un gol di Griezmann nella prima frazione e poi di un'altra rete di Lino nella ripresa. Sarri perde 2-0 in Spagna e passa dunque solo come secondo nel girone.