Di Marzio: “Grosso ha preferito cambiare lasciando Sassuolo e andrà alla Fiorentina. I destini incrociati di Aquilani e Abate”

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha commentato la situazione delle panchine di Sassuolo e Torino, parlando indirettamente anche di Fiorentina nel valzer di allenatori coinvolti, tra cui anche l'ex viola Alberto Aquilani.

‘Aquilani e Abate, destini incrociati’

“È davvero molto curioso in questi giorni vedere come Torino e Sassuolo siano sugli stessi due allenatori, stanno facendo una sorta di casting incrociato. I protagonisti sono Aquilani e Abate, due allenatori che hanno fatto benissimo sulle panchine del Catanzaro e della Juve Stabia, in Serie B e sono arrivati a sfiorare una Serie A che a livello di gioco avrebbero sicuramente meritato, ma anche di atteggiamento”.

‘Il Sassuolo cambia perchè Grosso ha preferito andare alla Fiorentina’

“Il Torino cambia per scelta, perché non ha confermato D’Aversa nonostante l'ottimo lavoro fatto. Il Sassuolo perché Grosso ha preferito cambiare e quindi andrà alla Fiorentina. Entrambe hanno individuato proprio in Aquilani e Abate i due allenatori da incontrare. Se il borsino qualche giorno fa era più Abate-Torino e Aquilani-Sassuolo, oggi potrebbe davvero succedere di tutto, anche che Aquilani alla fine sieda sulla panchina del Torino e Abate su quella del Sassuolo”.