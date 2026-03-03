A Toscana TV l’ex difensore viola Roberto Galbiati si è espresso sulla prestazione sconcertante della Fiorentina in casa dell’Udinese, soffermandosi su alcuni temi della gara.

‘Vanoli ha sbagliato, è stato un disastro’

“Un disastro, Vanoli ha sbagliato e la squadra ha preso tre gol. Quando però un allenatore si trova a prendere decisioni, pesa un po’ le situazioni, e credeva di fare un certo tipo di gara col modulo scelto. Temo che la partita di giovedì scorso contro lo Jagiellonia abbia lasciato dei segni negativi anche sulla gara contro l’Udinese, che la squadra si è portata dietro anche oggi”.

’Se manca Dodô siamo rovinati’

“La Fiorentina si è portata tanta paura a Udine, e dopo aver subito gol dopo pochi minuti, anche sul piano morale la situazione si è fatta incasinata. Se manca Dodô, siamo rovinati, perché Vanoli evidentemente pensa che la presenza del brasiliano sia essenziale per giocare con la difesa a quattro”.