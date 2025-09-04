Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini sul proprio canale YouTube ha stilato il personale pronostico sulla Serie A 2025-2026 e in particolare sulle posizioni dalla prima alla decima. Il giornalista toscano ha inserito anche la Fiorentina nella sua graduatoria.

‘Vedo i viola superiori alla Lazio, ma…’

“La Fiorentina la vedo al sesto posto. La ritengo superiore alla Lazio, la squadra ispira simpatia perchè è composta in gran parte da giovani italiani ai quali Gattuso potrebbe anche attingere. Per salire di più i viola avrebbero bisogno che qualche altra squadra sopra sbagli clamorosamente la stagione”.

‘Difficile fare molto meglio della scorsa stagione’

“Stravedo per Fagioli e credo che Piccoli sia destinato a competere con Kean o a giocare in coppia con l'attaccante viola. De Gea è un portiere fenomenale, Comuzzo ha avuto qualche passaggio a vuoto a inizio stagione ma è comunque un giovane di valore. Mandragora mi piace. Al di là di Piccoli però sto nominando tutti calciatori che c'erano già lo scorso anno ed è quindi difficile immaginare che la Fiorentina possa fare molto meglio della passata stagione, anche se considero Pioli migliore di Palladino”.