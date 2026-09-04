Como a valanga contro il Genoa nella serata del debutto di Kean. L'ex viola si mette subito in mostra. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Netta vittoria del Como di Fabregas. I Lariani battono il Genoa e si portano in vetta alla classifica. Debutta per i lombardi anche Moise Kean, che si mette subito in mostra entrando nel tabellino.

Primo tempo

A passare in vantaggio è il Genoa, che trova la rete al 19esimo con Osmajic. Il Como reagisce presto e trova il pareggio sei minuti dopo, al 25esimo minuto, grazie ad un bel tiro di Baturina da fuori area. Al 30esimo i lariani ribaltano il match, a siglare la rete del 2-1 è Diao, che taglia sul secondo palo e mette in porta un perfetto cross di Perrone. Altri dieci minuti e i lariani trovano anche il terzo gol, stavolta con Nico Paz, che infila il portiere avversario con un destro da dentro l'area.

Debutto di Kean

Nel secondo tempo il Como ha abbassato leggermente il ritmo, senza però subire quasi mai i tentativi di rimonta del Genoa. Al 66esimo minuto è poi il momento di Moise Kean, che debutto con i lariani in una grande serata per i lariani. L'ex viola, dopo nemmeno dieci minuti, entra nel tabellino fornendo l'assist a Diao per il definitivo 4-1. Fabregas festeggia la seconda vittoria e la leadership provvisoria del campionato.

La nuova classifica: Como 7, Roma 6, Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Inter 6, Atalanta 6, Udinese 4, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Torino 0, Venezia 0, Genoa 0, Parma 0, Bologna 0, Fiorentina 0, Monza 0.