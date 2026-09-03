Kean, di tutto pur di andare al Como: l'attaccante ha rinunciato anche a un milione

Moise Kean voleva fortemente il Como e, pur di completare il trasferimento dalla Fiorentina, ha accettato anche di fare un sacrificio economico importante. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, l'attaccante avrebbe infatti rinunciato a un milione di euro che gli spettava al momento dell'uscita dal club viola, accettando la richiesta della Fiorentina per agevolare la chiusura dell'operazione.

Le cifre dell'affare

Un particolare che conferma quanto Kean fosse determinato a iniziare una nuova esperienza alla corte di Cesc Fabregas. L'affare, durato ben 67 giorni, si è concluso sulla base di 5 milioni per il prestito, 30 per l'obbligo di riscatto e altri 5 milioni di bonus. Alla Fiorentina resterà inoltre il 10% sulla futura rivendita.

Determinato ad andarsene

Kean ha dunque fatto la sua scelta senza esitazioni: voleva il Como e, per accelerare il trasferimento, ha rinunciato personalmente a un milione di euro. Una decisione che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione quanto fosse forte la sua volontà di lasciare Firenze.