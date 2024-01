Jeda: "Fiorentina, domani devi essere fredda quando ci saranno le occasioni. Gli attaccanti di Italiano devono ispirarsi a Lautaro"

L'ex attaccante cagliaritano Jeda ha parlato a Radio Bruno Toscana dell'imminente sfida tra Fiorentina e Inter:

"La Fiorentina, domani, dovrà difendersi con ordine e saper essere fredda quando si presenteranno le occasioni. Quello che mi piace della squadra di Italiano è che gioca bene a calcio".

Poi sull'attacco: “Agli attaccanti gigliati, manca la tranquillità di un Lautaro Martinez. Non devono mettersi in testa il problema di segnare. Piuttosto, pensare a giocare il pallone per aiutare la squadra”.