Flachi: "Fiorentina autolesionista e la colpa è di Italiano ma anche dei giocatori. Buttata via una grande occasione"

L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha analizzato Atalanta-Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “A Bergamo è mancata prima di tutto la maturità. Il calcio è imprevedibile, ma fare una cosa del genere (andare tutti avanti, ndr) a trenta secondi dalla fine è puro autolesionismo. Ai supplementari avresti sofferto, certo, ma intanto ci arrivavi con dieci minuti di riposo e un cambio in più. Italiano ha buttato via un'occasione”.

“La colpa è di Italiano ma anche dei giocatori”

Poi ha aggiunto: “A volte vedo anche il lato superstizioso delle cose. La Fiorentina era passata ai rigori sia contro il Parma che contro il Bologna, quindi chissà che andare ai supplementari non potesse essere un segno del destino. Comunque l'esperienza è mancata da parte di Italiano ma anche dei giocatori in campo. Si poteva andare tutti avanti su quella rimessa laterale, ma al tempo stesso organizzare le marcature per farsi trovare pronti in caso di contropiede”.