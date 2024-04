Il telecronista di DAZN Alessandro Iori è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della Fiorentina: “Domenica riceverà un Sassuolo fortemente abbattuto dopo la netta sconfitta con il Lecce. Va bene l'assenza di Berardi, ma i neroverdi hanno dei vuoti enormi in tante zone del campo. La Fiorentina invece arriverà dall'eliminazione in Coppa Italia. A Bergamo ho visto una Viola come sempre propositiva, ma veramente troppo poco concreta. Tra campionato e coppa i rimpianti si accumulano”.

“Molti giocatori hanno deluso le aspettative”

Poi ha aggiunto: “Nel mercato estivo credevo che la Fiorentina avesse costruito una squadra per ambire a posizioni più alte in classifica, ma molti giocatori non hanno reso secondo le aspettative. Vedere la Fiorentina nella posizione di classifica attuale, dopo che a gennaio era quarta/quinta, mi lascia molti interrogativi. Verso Italiano all'inizio provavo scetticismo, invece poi ha condotto un percorso lodevole. Certo il giudizio sarà in gran parte condizionato dal risultato in Conference League”.