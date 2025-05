E un'alternativa per l'attacco di Palladino potrebbe essere... Ndour

L'emergenza per l'attacco della Fiorentina è appurata e le opzioni per Palladino al momento non sembrano essere molte. In attesa di novità sulla coppia Gudmundsson-Kean che darà verosimilmente il mister viola oggi in conferenza stampa, La Nazione in edicola questa mattina sfoglia le poche alternative in mano al tecnico campano per sopperire alle assenze.

Con anche l'assenza di Beltran e Zaniolo (squalificati), Colpani sembra essere l'indiziato numero uno per una maglia da titolare in attacco. Oltre ai giovani Caprini e Rubino, Palladino potrebbe pensare di riproporre in zona offensiva anche Ndour, che abbiamo già visto dietro a Beltran a Venezia. La prestazione del centrocampista viola, però, non è stata assolutamente sufficiente.