Il retroscena: Bernabé non è il solo giocatore del Parma che piace alla Fiorentina...

Adrian Bernabé non è il solo giocatore del Parma che piace alla Fiorentina.

L'altro giocatore

Il retroscena di mercato trova spazio sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi. Prima dello spagnolo la dirigenza viola aveva sondato il terreno per Simon Sohm, classe 2001 che i Ducali valutano qualcosa come una decina di milioni di euro.

Le caratteristiche

Sohm è un centrocampista moderno, potente e valido tecnicamente che nella formazione gialloblu è chiamato a difendere più che attaccare, anche se non disdegna il tiro e in questa stagione ha segnato 4 gol.

Arrivato dallo Zurigo

E' inoltre un nazionale svizzero, prelevato cinque anni fa dallo Zurigo e pagato intorno ai quattro milioni di euro. Il suo contratto scadrà nel 2027 e percepisce 900 mila euro a stagione.