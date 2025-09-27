Moreno rivede incubi passati: il Levante pareggia, sua la colpa sul gol del definitivo 1-1 - VIDEO

Si è conclusa da poco la partita tra Getafe e Levante, squadra dove gioca Matias Moreno, centrale argentino in prestito dalla Fiorentina. Il ragazzo si è preso la titolarità dopo un paio di ottime prestazioni; tuttavia, nell'ultima partita è sua una disattenzione fatale che ha permesso al Getafe di pareggiare i conti al 57simo: partita poi terminata 1-1.

Moreno, che flop

Il Getafe a ridosso della zona Europa accoglie il Levante, che bazzica le zone basse della classifica. Per Moreno è una titolarità ritrovata dopo aver saltato la partita conto il Real Madrid, persa per 1-4 dai suoi: tuttavia, anche aldilà dell'errore grossolano che ha portato al gol avversario, la prestazione di Moreno è stata insufficiente a tutto tondo.

Il video dell'errore

Appena il 46% di passaggi completati, con 10 tentativi di passaggi lunghi, nessuno dei quali andato a buon fine. Di seguito, poi, il video dell'errore sopracitato: Moreno non vede arrivare Iglesias, che lo anticipa e insacca da due passi.