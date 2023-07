Magalini: "L'arrivo di Krastev a Catanzaro è l'esempio degli ottimi rapporti con la Fiorentina. Abbiamo tentato altre trattative, ma..."

Dopo l'amichevole di ieri contro la Fiorentina, il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Siamo stati accolti come mai avremmo pensato: grande gentilezza ed educazione. Ci dispiace non aver dato vita allo storico gemellaggio anche sugli spalti, vista la gara a porte chiuse”.

Sul legame con la Fiorentina: “C’è grande funzionalità e ottimi rapporti: Krastev ne è l'esempio. Avevamo tentato altre trattative con la Fiorentina, poi non andate a buon fine, ma non per colpa nostra o loro. Viola Park? Meraviglioso, quasi indecente per quanto bello. Ma soprattutto anche molto funzionale”.

Ancora su Krastev: “Lo conoscevo già, l’ho osservato per molto tempo. Ha qualità davvero notevoli. Valutiamo anche l’aspetto tecnico e qualitativo del giocatore e lui mi è sembrato già pronto in fase d’impostazione”.