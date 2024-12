Si è aperto con due partite questo 18simo turno di Serie A: al Castellani, tra Empoli e Genoa finisce 1-2; al Tardini di Parma i padroni di casa battono il Monza per 2-1.

La cronaca delle partite

Ad Empoli, dopo un primo tempo senza emozioni, agli ospiti bastano 30 secondi dopo la ripresa per passare in vantaggio con l'ex viola Badelj dopo una mischia in area. Otto minuti dopo Vasquez stende Esposito in area, che si prende la responsabilità di battere il rigore: Leali si oppone e salva il risultato. Al 68simo, poi, è di nuovo il Genoa a segnare, stavolta con Ekuban su errore di Ismajli. La partita si è definitivamente sbloccata, e al 74simo è il solito Esposito a farsi perdonare con un bel colpo di testa per accorciare le distanza.

A Parma, in una partita ruvida da zone basse della classifica, il copione è simile: primo tempo dove il Monza passa in vantaggio con Ciurria, poi annullato perché il pallone era uscito interamente dal campo prima del cross vincente. Si va al riposo sullo 0-0, ma succede di tutto nel secondo: un'entrataccia di Pablo Marì, che viene espulso, regala il rigore del vantaggio ad Hernani, al 56simo. Al 76simo ci sarebbe un secondo rigore, ma La Penna lo ritira dopo essere stato chiamato al VAR. Bocchetti mette quindi dentro Martins e Pereira: il primo fa l'assist al secondo appena un minuto dopo essere entrati, per regalare l'1-1 ai brianzoli. Nulla da fare, però, perchè al 98simo minuto Valenti spizza di testa su sviluppi di un angolo e regala i 3 punti a Pecchia.

Come cambia la classifica

Punti pesantissimi per il Genoa di Vieira, che conferma il suo buon momento agganciando proprio l'Empoli a 19 punti. Parma che deve aspettare l'ultimissimo pallone della partita per strappare i 3 punti e accodarsi alle due sopracitate: Monza sempre ultimo, fermo a 10 punti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 40, Napoli 38, Inter* 37, Lazio 34, Fiorentina* 31, Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli 19, Torino 19, Roma 19, Genoa 19, Parma 18, Lecce 16, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.