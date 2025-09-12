L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo ha parlato a Radio Marte del centravanti viola Moise Kean in vista della gara contro il Napoli.

Su Fiorentina-Napoli

Reginaldo ha commentato: “Quella di domani sarà una gara tosta per il Napoli, la Fiorentina è una squadra attrezzata anche se forse le mancherà un calciatore importante come Gudmunsson. I viola possono contare anche su un allenatore di spessore come Pioli. Sarà un match tattico, poi quando c’è la sosta per le nazionali c’è sempre l’incognita su come stanno e tornano i calciatori, perché non è semplice riattaccare la spina".

Su Kean

E su Kean ha aggiunto: "Non so se Kean è il miglior attaccante della serie A, di certo è in una condizione fisica splendida. Ha trovato una continuità di utilizzo grazie alla Fiorentina, che ha creduto in lui. Il ragazzo ha risposto sul campo con i gol e quindi i meriti sono i suoi, ma il club gli ha dato una fiducia che in passato non ha avuto da nessun’altra società".