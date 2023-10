In Inghilterra intanto due tifosi dello Sheffield sbeffeggiano il settore del Sunderland con la foto di un piccolo tifoso scomparso: arrestati e daspati

In Inghilterra, si sa, sono pochi tolleranti con i tifosi irrispettosi, figuriamoci con chi oltraggia la memoria di chi non c'è più. E' successo a Sunderland venerdì scorso che due tifosi dello Sheffield Wednesday abbiano mostrato, ridendo, al settore dei tifosi di casa una foto del piccolo Bradley Lowery, scomparsi per una grave malattia nel 2011, ad appena 4 anni. Si trattava di un bimbo la cui storia aveva fatto il giro del paese, con l'attaccante dei Black Cats Defoe che l'aveva “adottato”, portandolo spesso in campo con sé. I due sono stati rintracciati dopo che la loro foto era stata diffusa sui social e quindi poi arrestati, secondo quanto riporta la Bbc.