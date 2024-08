A Radio Bruno ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara, intervenendo sulla situazione attuale in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Richardson viene dalle Olimpiadi, non ha bisogno di tempo per la condizione. Mi sembra un ragazzo con la testa sulle spalle e un fisico particolare, oltre che giovane. Amrabat? Se la Fiorentina riuscisse a tenerlo farebbe un grande acquisto, soprattutto per il gioco di Palladino che lì in mezzo vuole due che spezzino il gioco. Mi piacerebbe restasse”.

E ancora: “Credo che la difficoltà del Genoa di trovare un sostituto di Gudmundsson sia reale. Tecnicamente la Fiorentina ci guadagnerebbe, perché nel gioco di Palladino ce lo vedo bene”.

Infine: “Nico non so se è pronto a giocare a due dietro la punta. A Firenze abbiamo visto campioni andare via, dal punto di vista numerico c'è la possibilità di far giocare Beltran dietro a Kean insieme a Colpani. Ovvio che il presidente alzi la voce, nonostante nessuno creda ormai più alle bandiere e ai legami. Oggi comandano i procuratori. Gudmundsson se ripetesse la stagione dello scorso anno sarebbe più utile di Nico in quella posizione".