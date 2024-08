Fiorentina, tra pochi giorni si fa sul serio: la situazione della lista Serie A dopo l’arrivo di De Gea e Richardson

Ormai il conto alla rovescia è ridottissimo: tra 4 giorni la Fiorentina inizia il campionato a Parma ed è tempo di stilare la lista per la Serie A dei 25 che potranno essere a disposizione di Palladino per il debutto stagionale.

I giocatori ‘liberi’

Questi al momento i 17 calciatori liberi inseribili come numero massimo che abbiamo scelto: Amrabat, Barak, Beltran, Brekalo, Christensen, Colpani, De Gea, Dodô, Gonzalez, Ikone, Kean, Kouame, Martinez Quarta, Pongracic, Richardson, Sabiri. Nella lista figura anche Sabiri, totalmente ai margini della rosa e che con ogni probabilità non verrà neppure convocato per Parma: col marocchino di Goulmima sono 16 i calciatori in questa suddivisione.

Sabiri in primo piano. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com

Formati nel club e Under 22

I formati nel club sono Ranieri e Sottil (dovranno essere almeno 4 e può entrarvi anche Bianco) mentre tra i formati in Italia ecco che la nostra scelta è ricaduta su Biraghi, Mandragora, Parisi e Terracciano.

Quindi di seguito la lista ‘B’ degli Under 22, i nati dopo il 2002, dalla quale Palladino certamente selezionerà almeno Bianco, Kayode e Martinelli: Baroncelli, Bianco, Caprini, Comuzzo, Fortini, Harder, Infantino, Kayode, Kouadio, Leonardelli, Martinelli, Rubino.

Questa pertanto la situazione in casa viola a 17 giorni dalla fine del mercato…si prospettano ancora vari cambiamenti, sia in entrata che in uscita tra gli elementi della rosa, con altri giocatori che anche se totalmente ai margini, come Krastev, Ferrarini e Agostinelli, sono sotto contratto con la Fiorentina e dovranno trovare una sistemazione.