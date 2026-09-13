Gattuso: "Gudmundsson può fare tutti i ruoli. Ha qualità, siamo contenti sia con noi"
Dopo il pareggio con il Milan, Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio ha parlato anche di Albert Gudmundsson, nuovo acquisto biancoceleste arrivato dalla Fiorentina.
Le parole su Gudmundsson
“Secondo me può fare tutti i ruoli, per me può fare l'esterno, oggi è entrato come mezzala ma può fare anche il falso nove”.
Sulle qualità
"Ha qualità lo vedi in tutte le posizioni, poi vediamo gara dopo gara. Siamo contenti di averli con noi".
💬 Commenti