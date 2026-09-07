Gudmundsson regala a Gattuso la terza vittoria di fila, Lazio a punteggio pieno. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Il posticipo del Bluenergy Stadium tra Udinese e Lazio, ultima gara di questa 3ª giornata, ha visto la vittoria in rimonta della Lazio per 2-1, con il gol decisvo siglato da Albert Gudmundsson, che proietta i biancocelesti a punteggio pieno in vetta assieme ad Inter e Roma.

La partita

La prima frazione di gioco è caratterizzata da grande agonismo e spezzettamenti, con l'Udinese affronta diversi problemi fisici e spende subito due cambi forzati. Nella ripresa la gara si accende subito: al 49' Jesper Karlström trova il varco giusto e firma l'1-0 per i padroni di casa. I biancocelesti riorganizzano le idee con l'ingresso di forze fresche e al 75' trovano il pareggio firmato da Davide Frattesi, abile ad inserirsi in area di rigore. All'88', a pochissimi minuti dal termine, è Albert Gudmundsson, entrato dalla panchina, completare la rimonta concretizzando la rete dell'1-2 definitivo. Dopo tre giornate, la squadra di Gattuso è ancora a punteggio pieno

La classifica di Serie A

La nuova classifica: Inter 9, Roma 9, Lazio 9, Como 7, Juventus 7, Milan 7, Atalanta 6, Cagliari 6, Frosinone 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Lecce 3, Torino 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Venezia 0, Genoa 0, Fiorentina 0.