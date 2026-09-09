Che rabbia questi ex! Da Piccoli a Gudmundsson, passando per Fazzini, ma non solo. Lontano da Firenze si esaltano

La Nazione in edicola questa mattina mette in evidenza quella che sembra a tutti gli effetti essere una “maledizione” che sembra accompagnare la Fiorentina, targata suoi ex giocatori.

Da Torino a Como

A partire dalla grande cessione estiva, con Moise Kean che al Como ha già servito un assist a Diao per il 4-1 contro il Genoa. C'è poi anche Mandragora, che è stato protagonista di un gol fatnastico per il suo Torino proprio contro la Fiorentina. Sempre in casa Toro c'è Fortini, autore di una grande partita contro i viola con anche un ottimo salvataggio sulla linea di porta.

E gli attaccanti

E poi ci sono altri gol in questa giornata, che arrivano dagli ex attaccanti. A segno sia Piccoli che Gudmundsson, rispettivamente con le maglie di Bologna e Lazio. Infine da segnalare anche l'assist di Fazzini in casa Cagliari, con il suo corner battuto alla perfezione per Maldini.