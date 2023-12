Gasperini: "Momento delicato, tutti devono dare di più. Gli infortuni in difesa ci hanno messo in difficoltà"

Concorrente diretta della Fiorentina nella corsa all'Europa, l'Atalanta sta avendo un percorso altalenante in campionato. Alla vigilia della gara contro il Milan, il tecnico Gian Piero Gasperini ne ha parlato così: “Col Torino abbiamo accusato le fatiche di Europa League, ma la squadra ha sempre fatto le sue prestazioni. E' un momento delicato in cui tutti devono dare di più. Purtroppo aver perso quattro giocatori nello stesso reparto, la difesa, ci ha messo in difficoltà”.

E poi in vista del mercato di gennaio: “Personalmente penso che le squadre si costruiscano a giungo. Detto questo ho sentito le parole del presidente Percassi e se la società ha voglia di investire nel mercato invernale ovviamente è una cosa positiva”.