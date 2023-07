De Zerbi: "Igor è un calciatore importante. Ci aiuterà in un ruolo cruciale"

Arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Igor, il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato così dell'ormai ex giocatore della Fiorentina: “Si tratta di un altro importante giocatore che può aiutarci in una posizione cruciale, ovvero quella del centrale di difesa. Lì è dove inizia il gioco”.

Parole di apprezzamento dunque quelle dell'ex tecnico del Sassuolo, che ha voluto fortemente Igor per rinforzare la sua squadra. Un difensore dalla grande presenza fisica, profilo ideale per la Premier League e che potrebbe rivelarsi molto utile anche in Europa League, prima manifestazione europea della storia del Brighton.