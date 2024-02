Si è appena concluso il posticipo domenicale delle 18 di questa giornata di Serie A TIM. Al ‘Gewiss Stadium’ l'Atalanta batte nettamente la Lazio con un sontuoso 3-1.

La sbloccano subito i nerazzurri con una bellissima semirovesciata targata Mario Pasalic intorno al quarto d'ora. Raddoppia dal dischetto De Ketelaere a fine primo tempo. Il belga è l'uomo copertina della gara, tanto che nella ripresa chiude i conti firmando la doppietta con una precisissima conclusione rasoterra che lascia fermo Provedel. Per i biancocelesti c'è tempo solo per salvare la faccia, col rigore trasformato da Immobile.

Atalanta infermabile in casa: settima vittoria di fila (in tutte le competizioni) e quarto posto consolidato. La Fiorentina è lontana dai nerazzurri, di ben cinque lunghezze; in compenso, si ritrova al pari di una Lazio impantanata.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter *54, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Bologna* 36, Roma 35, Napoli* 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Empoli 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).