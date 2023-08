La Fiorentina è pronta a rifarsi l'attacco: e per Italiano ci sarà un gran da fare per ripartire (quasi) da capo

Tra le problematiche di inizio scorsa stagione c'erano anche i vari cambiamenti effettuati su una rosa che si apprestava ad affrontare per la prima volta l'Europa. Non c'erano più 3 dei 4-5 calciatori più forti e rappresentativi e c'erano delle gerarchie da ricreare. Un po' ciò con cui rischia di trovarsi a fare i conti anche quest'anno Vincenzo Italiano, visto che la sua società sembra aver deciso di rifarsi l'attacco: in bilico almeno due tra Jovic, Cabral e Kouame.

Pronti a subentrare Nzola e Beltran, per esborsi davvero importanti stavolta. L'argentino in particolare sembra poter accendere la fantasia e potrebbe portare una ventata nuova di talento, in un reparto a quel punto da ricostruire quasi da capo a ridosso dell'inizio della stagione. Se però di talento alla fine ce ne sarà di più, benvengano anche i cambiamenti forti e improvvisi. Rispetto ai poco convincenti dati mostrati in recenti conferenze stampa, a difesa strenua dei due attaccanti, una decisa folgorazione sulla via di Damasco.