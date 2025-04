Durante il proprio intervento a Lady Radio, l'ex difensore e team manager viola Roberto Ripa ha toccato varie tematiche in vista della sfida di andata di semifinale di Conference League contro il Betis.

“Si è conclusa una settimana molto difficile per la Fiorentina, tra problemi logistici e non solo. L’assenza di Kean, l’operazione di Dodô. Contro due squadre che lottano per la salvezza la Fiorentina ha vinto, senza storcere il naso per il gioco. Due successi importantissimi che consentono di restare aggrappati in classifica, e se la squadra dovesse fare filotto sarebbe matematicamente almeno quinta visti gli scontri diretti”.

‘La Fiorentina giocherà la terza semifinale europea di fila mentre il Betis…’

“È da vedere come tornerà Kean, ma un po’ di riposo può aver fatto bene ad un calciatore che ha tirato la carretta tutto l’anno. Non ha alcun problema di condizione fisica, sappiamo che forza può dare alla Fiorentina e averlo in una semifinale di una coppa europea sarebbe fondamentale. L’ambiente del Villamarin è caldissimo, per il Betis però sarà la prima semifinale europea, contro una squadra che invece giocherà la terza di fila”.

‘Folorunsho sulla destra, guai ad abbassarsi troppo’

“Per sopperire all’assenza di Dodô non credo che Palladino cambierà modulo, anche se manca pure Pablo Marì. La squadra ha trovato compattezza e solidità, si sta chiedendo tanto a Folorunsho, la sua forza fisica può dare un grande aiuto. Confermerei lui piuttosto che impiegare Moreno e Parisi. Sceglierei Pongracic come perno centrale della difesa, con Comuzzo sul centro destra. Sarà fondamentale non lasciare troppo il palleggio al Betis, evitando di abbassarsi troppo. Pellegrini è un allenatore esperto e questo è un altro fattore importantissimo per il Betis”.