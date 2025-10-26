Pronto il cronoprogramma: burocrazia di mezzo per allargare i cantieri al Franchi. Ma la Torre di Maratona è finita

E' la settimana del nuovo cronoprogramma, quella che si apre domani: il Comune di Firenze l'ha elaborato e dovrebbe renderlo noto a breve, scrive La Nazione. Un po' come invocato dalla Fiorentina, e non solo, sarà messa nero su bianco la determina che rappresentare la variante al progetto originario. Calcolati dunque i ritardi accumulati in questo anno e mezzo.

Il cantiere troppo slim

Una delle questioni più problematiche e rallentanti, unite alla convivenza con le partite di Serie A e Conference, è rappresentata dalle esigue dimensioni del cantiere sotto la Fiesole. Qualsiasi modifica legata al perimetro del cantiere deve essere approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Burocrazia in più insomma. E le dimensioni del cantiere hanno anche impedito l'installazione della famosa ‘vela’ a copertura delle ruspe.

La Torre c'è

Dove invece si è portato a termine l'opera è la Torre di Maratona, il cui restauro si è concluso e a breve verranno smontati i ponteggi: il tempo di riceve l'ok dalla Sovrintendenza per il colore della nuova tinteggiatura.